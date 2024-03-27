На Сумщине Зеленский посетил расположение 117-й отдельной бригады ТрО

В рамках рабочей поездки в Сумскую область Президент Владимир Зеленский посетил расположение 117-й отдельной бригады территориальной обороны. Были обсуждены актуальные потребности в оружии и технике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

"Глава государства заслушал доклады командующего оперативно-тактической группировки "Северск" генерал-майора Дмитрия Красильникова и комбрига - полковника Максима Аксамитовского по оперативной обстановке в зоне ответственности бригады и взаимодействия с соседними подразделениями", - говорится в сообщении.

Красильников заявил, что противник на этой неделе существенную активность не проявляет по сравнению с прошлыми неделями, когда здесь проводились активные действия.

"Он отвез свои резервы, которые он привлекал на противодействие нашим подразделениям. В настоящее время у нас есть информация, что у тех группировок, которые находят около нас очень большая нехватка боеприпасов", - сказал Красильников Зеленскому.

Командующий 117-й отдельной бригады ТрО доложил о соотношении сил, техники и вооружения, проинформировал об особенностях и динамике использования со стороны врага управляемых авиабомб. Во время совещания Президент обсудил с командующими потребности в средствах борьбы с этим типом вооружения.

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"Зеленскому рассказали об организации обороны на трех линиях рубежей. Были обсуждены актуальные потребности в оружии и технике. Глава государства также осмотрел командный пункт бригады, в частности отделение сил поддержки, отделение работы ПВО, пункт принятия решений", - отмечается в сообщении.

Президент пообщался с защитниками Украины и поблагодарил их за ежедневную службу во время войны.

"Спасибо вам за то, что защищаете Украину, наш суверенитет и территориальную целостность. Желаю здоровья вам, вашим семьям и, конечно, победы. От этого зависит наше будущее", - отметил Зеленский.

Зеленский также выразил благодарность родным и близким военнослужащих, которые поддерживают и вдохновляют наших защитников, а воинам пожелал крепости.

Президент наградил военнослужащих Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии орденами Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" III степени, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Сумщине посетил украинских воинов, которые восстанавливаются после ранений.