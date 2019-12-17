На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 17 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1115.781436 грн;

Серебро - 12.789888 грн;

Платина - 704.632512 грн;

Палладий - 1488.564487 грн.

По сравнению с 16 декабря курс всех указанных металлов вырос, кроме платины, курс которой упал.