На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Національний банк України на 17 грудня 2019 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 17 грудня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1115.781436 грн;
Срібло — 12.789888 грн;
Платина — 704.632512 грн;
Паладій — 1488.564487 грн.
У порівнянні з 16 грудня курс усіх зазначених металів зріс, окрім платини, курс якої впав.