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На Ровенщине мужчины напали на военных ТЦК: их разыскивает полиция

Киев  •  УНН

 • 12424 просмотра

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В Ровенской области во время проверки документов группа лиц напала на военнослужащих ТЦК, нанеся им телесные повреждения. Нападавшим грозит до 15 лет заключения по нескольким статьям УКУ.

В Ровенской области группа мужчин напала на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов. Об этом сообщает Ровенский областной ТЦК и СП, передает УНН

Нападавшие нанесли военным телесные повреждения и повредили военную технику.

На место происшествия были направлены дополнительные экипажи полиции и кареты скорой помощи. Жизни и здоровью военнослужащих ТЦК и СП пока ничего не угрожает 

- говорится в сообщении.

В областном ТЦК напомнили, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность:

- Воспрепятствование деятельности ВСУ и других военных формирований (ст. 114-1 УКУ) - от 5 до 8 лет заключения, а если действия повлекли тяжкие последствия или гибель людей - от 8 до 15 лет.

- Умышленное тяжкое телесное повреждение (ст. 121 УКУ) - от 5 до 8 лет лишения свободы, а если преступление совершено группой лиц или с особой жестокостью - от 7 до 10 лет.

- Повреждение или уничтожение имущества (ст. 194 УКУ) - штраф, общественные работы или заключение до 3 лет.

Граждан мобилизационного возраста призвали своевременно обновлять учетные данные, чтобы избежать конфликтов и юридических проблем.

Призываем граждан не руководствоваться эмоциями, а пользоваться здравым смыслом. Ведь привлечение к уголовной ответственности вас самих не обойдет и вашу семью, и станет для них мучительным бременем! Думайте не только о себе, но и за своих близких 

- отметили в ТЦК.

Напомним

В Чернигове задержали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо военнослужащему ТЦК и СП. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
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