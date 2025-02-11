На Рівненщині чоловіки напали на військових ТЦК: їх розшукує поліція

У Рівненській області група чоловіків напала на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів. Про це повідомляє Рівненський обласний ТЦК та СП, передає УНН.

Нападники завдали військовим тілесних ушкоджень і пошкодили військову техніку.

На місце події було скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Життю та здоров'ю військовослужбовців ТЦК та СП наразі нічого не загрожує

В обласному ТЦК нагадали, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність:

- Перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ст. 114-1 ККУ) — від 5 до 8 років ув’язнення, а якщо дії спричинили тяжкі наслідки або загибель людей — від 8 до 15 років.

- Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 ККУ) — від 5 до 8 років позбавлення волі, а якщо злочин скоєно групою осіб або з особливою жорстокістю — від 7 до 10 років.

- Пошкодження або знищення майна (ст. 194 ККУ) — штраф, громадські роботи або ув’язнення до 3 років.

Громадян мобілізаційного віку закликали своєчасно оновлювати облікові дані, щоб уникнути конфліктів та юридичних проблем.

Закликаємо громадян не керуватися емоціями, а послуговуватися здоровим глуздом. Адже притягнення до кримінальної відповідальності вас самих не омине і вашої родини, і стане для них болісним тягарем! Думайте не лише за себе, а й за своїх близьких