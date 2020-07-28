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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 52122 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111418 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102315 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102621 просмотра

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На подпись Зеленскому направили законопроект о легализации игорного бизнеса

На подпись Зеленскому направили законопроект о легализации игорного бизнеса

Киев  •  УНН

 • 16796 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому направили на подпись законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте Верховной Рады.

Так, в графе "Дата и состояние прохождения" указано, что закон возвращен с подписью главы Верховной Рады Украины и направлен на подпись Президенту.

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Добавим, что законопроектом вводится комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине, в частности: вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр, размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Также устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей.

Кроме того, создаются ограничения по деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии.

Участие в организованной без лицензии азартной игре влечет наложение штрафа в размере от 30 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Организация и проведение азартных игр без лицензии наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений. Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за соответствующее преступление, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией игрового оборудования и помещений.

Также проект закона предусматривает наказание для работников правоохранительных органов в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет за бездействие относительно незаконных азартных игр, в частности, за несообщение о совершении незаконной организации проведения азартных игр или сокрытие такой информации.

Предусмотрена также финансовая, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса. А еще вводится система онлайн-мониторинга для осуществления государственного контроля, а также создается концепция единого оператора лотерей, для стимулирования развития данного рынка.

Законопроектом устанавливается принцип ограниченного количества лицензий в сфере азартных игр, размер платы за такие лицензии определяется по результатам электронных аукционов.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. В тот же день в Раде зарегистрировали два постановления об отмене закона о легализации игорного бизнеса. Впрочем, парламентарии на внеочередной сессии не поддержали три проекта постановлений № 2285-П, 2285-П1, 2285-П2 об отмене решения нардепов о принятии в целом законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине.

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