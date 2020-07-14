Разумков не виключає, що у законі про гральний бізнес є проблемні моменти

“Ні, я думаю, що не можна казати на 100% такі речі. Тому що я намагаюся відповідати за те, що я кажу… Станом на сьогодні, з урахуванням того, що багато правок ставилося на підтвердження і деякі з них не було підтримані залом, з різних причин, іноді навіть організаційних, що не всі депутати знаходились на момент голосування на своїх робочих місцях. Законопроект може бути дещо розбалансованим. І я знаю, наприклад, правки, які, на мій погляд, правильно, що не були підтримані”, - сказав Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання, чи може він сказати, що нівельовані ризики того, що разом з правками до закону про гральний бізнес провели можливість появи гральних автоматів на кожному кроці, тощо.

Він зазначив, що йдеться про правки, які стосуються розташування гральних закладів, на відстані від шкіл, дошкільних закладів.

“Є багато інших питань, які так само треба було внормувати в цьому законі. Ну, давайте будемо відверті, не дивлячись на те, що ринка фактично не існувало - але на кожному кроці в кожному місті ми бачили так звані зали лотерей, зали гральних автоматів, які називались якось по іншому. І це все було в тіні. Цей закон дасть змогу привести це до ладу. Але дуже велика зона відповідальності буде саме на владі і, в першу чергу, на правоохоронних органах”, - додав Дмитро Разумков.

Нагадаємо, Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні.