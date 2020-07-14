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Разумков не исключает, что в законе об игорном бизнесе есть проблемные моменты

Разумков не исключает, что в законе об игорном бизнесе есть проблемные моменты

Киев  •  УНН

 • 14587 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, он не может на 100% сказать, что все рисковые моменты закона об игорном бизнесе решены и вместе с правками не провели к нему возможность появления игровых автоматов на каждом шагу, и тому подобное. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Нет, я думаю, что нельзя говорить на 100% такие вещи. Потому что я стараюсь отвечать за то, что я говорю ... На сегодня, с учетом того, что многие поправки ставились в подтверждение и некоторые из них не были поддержаны залом, по разным причинам, иногда даже организационным, что не все депутаты находились на момент голосования на своих рабочих местах. Законопроект может быть несколько разбалансированным. И я знаю, например, правки, которые, на мой взгляд, правильно, что не были поддержаны", - сказал Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос, может ли он сказать, что нивелированы риски того, что вместе с поправками в закон об игорном бизнесе провели возможность появления игровых автоматов на каждом шагу, и тому подобное.

Он отметил, что речь идет о правках, касающихся расположения игорных заведений, на расстоянии от школ, дошкольных учреждений.

"Есть много других вопросов, которые так же надо было нормировать в этом законе. Ну, давайте будем откровенны, несмотря на то, что рынка фактически не существовало - но на каждом шагу в каждом городе мы видели так называемые залы лотерей, залы игровых автоматов, которые назывались как-то по другому. И это все было в тени. Этот закон позволит привести это в порядок. Но очень большая зона ответственности будет именно на власти и, в первую очередь, на правоохранительных органах", - добавил Дмитрий Разумков.

Напомним, Рада одобрила легализацию игорного бизнеса в Украине.

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