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На підпис Зеленському направили законопроект про легалізацію грального бізнесу

На підпис Зеленському направили законопроект про легалізацію грального бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському направили на підпис законопроект №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані на сайті Верховної Ради.

Так, у графі "Дати і стан проходження" вказано, що закон повернуто з підписом голови Верховної Ради України та направлено на підпис Президенту.

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Додамо, що законопроектом запроваджується комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні, зокрема: запроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор, розмір плати за ліцензії залежатиме від виду гри, кількості грального обладнання та розташування грального бізнесу. Також встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою гарантування виплат виграшів.

Крім того, створюються обмеження щодо діяльності операторів, які не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції.

Участь в організованій без ліцензії азартній грі тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 30 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Організація та проведення азартних ігор без ліцензії карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією грального обладнання та приміщень. Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за відповідний злочин, карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією грального обладнання та приміщень.

Також проект закону передбачає покарання для працівників правоохоронного органу у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років за бездіяльність щодо незаконних азартних ігор, зокрема, за неповідомлення про вчинення незаконної організації проведення азартних ігор або за приховування такої інформації.

Передбачена також фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері грального бізнесу. А ще запроваджується система онлайн-моніторингу для здійснення державного контролю, а також створюється концепція єдиного оператора лотерей, для стимулювання розвитку даного ринку.

Законопроектом встановлюється принцип обмеженої кількості ліцензій у сфері азартних ігор, розмір плати за такі ліцензії визначається за результатами електронних аукціонів.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Того ж дня у Раді зареєстрували дві постанови про скасування закону про легалізацію грального бізнесу. Втім, парламентарі на позачерговій сесії не підтримали три проекти постанов № 2285-П, 2285-П1, 2285-П2 про скасування рішення нардепів щодо ухвалення в цілому законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні.

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