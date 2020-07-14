У Раді зареєстрували дві постанови про скасування закону про легалізацію грального бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували два проекти постанов про скасування рішення ВР про ухвалення в цілому законопроекту щодо легалізації грального бізнесу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Так, сьогодні після ухвалення законопроекту 2285-д нардепи зареєстрували постанови №2285-д-П та №2285-д-П1 про скасування рішення ВРУ від 14 липня 2020 року про прийняття Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
Ініціаторами проектів постанов виступили нардепи із фракції Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", а також позафракційні народні депутати.
Додамо, що згідно з Регламентом ВРУ, головуючий не зможе підписати законопроект про легалізацію грального бізнесу, доки парламент не розгляне ці проекти постанов. Відтак, нардепи блокують швидке підписання закону головою ВРУ та Президентом.
Нагадаємо, раніше сьогодні Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Відповідне рішення підтримали 248 народних депутатів України.