Рада розблокувала підписання законопроекту про легалізацію грального бізнесу

Відтак, нардепи не підтримали проекти постанов про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому як Закону проекту Закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

За проекти постанов № 2285-П, 2285-П1, 2285-П2 нардепи віддали 72, 74 та 76 голосів відповідно, чого не вистачило для ухвалення їх в цілому.

Відтак, парламентарі розблокували підписання законопроект №2285-д про легалізацію грального бізнесу головою ВРУ та Президентом України.

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Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Того ж дня у Раді зареєстрували дві постанови про скасування закону про легалізацію грального бізнесу.