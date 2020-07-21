Рада розблокувала підписання законопроекту про легалізацію грального бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України на позачерговій сесії не підтримала три проекти постанов № 2285-П, 2285-П1, 2285-П2 про скасування рішення нардепів щодо ухвалення в цілому законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні, передає кореспондент УНН.
Відтак, нардепи не підтримали проекти постанов про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття в другому читанні та в цілому як Закону проекту Закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
За проекти постанов № 2285-П, 2285-П1, 2285-П2 нардепи віддали 72, 74 та 76 голосів відповідно, чого не вистачило для ухвалення їх в цілому.
Відтак, парламентарі розблокували підписання законопроект №2285-д про легалізацію грального бізнесу головою ВРУ та Президентом України.
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Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Того ж дня у Раді зареєстрували дві постанови про скасування закону про легалізацію грального бізнесу.