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На парламентском совещании с участием Зеленского все присутствующие поддержали План победы после презентации в ВР - Арахамия

На парламентском совещании с участием Зеленского все присутствующие поддержали План победы после презентации в ВР - Арахамия

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 10:49  •  4884 просмотра

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Президент Украины презентовал в Верховной Раде детальный План победы. На дальнейшем совещании руководство парламента и лидеры фракций единогласно поддержали документ, охватывающий текущий период и послевоенное восстановление.

После презентации Президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной Раде Плана победы состоялось совещание с участием Главы государства, руководства парламента, глав депутатских фракций и групп, где все присутствующие на встрече поддержали План победы, сообщил председатель монобольшинства - фракции «Слуга народа» - нардеп Давид Арахамия, пишет УНН.

Детали

«Президент представил наш План победы. Очень детальный документ, который рассчитан на настоящий период и на время послевоенного восстановления. Мы предлагаем партнерам стратегию взаимного усиления. Без нашей победы, без честного и справедливого мира для Украины мир не сможет чувствовать себя в безопасности. Зато сильная, независимая, европейская Украина сможет стать донором коллективной безопасности для всего нашего континента. И сегодня Президент об этом четко сказал», - указал Арахамия в Telegram.

«После презентации Плана победы состоялось совещание с участием Президента, руководства Верховной Рады, глав депутатских фракций и групп. Все присутствующие на встрече поддержали План победы. Спасибо коллегам за единство и единодушие в видении нашей Победы и справедливого мира. Это еще раз подтверждает, что План победы - абсолютно реалистичный документ, который объединяет общество в вопросах нашей борьбы и нашего будущего», - указал Арахамия.

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения16 октября 2024, 10:05 • 27481 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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