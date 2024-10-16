На парламентском совещании с участием Зеленского все присутствующие поддержали План победы после презентации в ВР - Арахамия

После презентации Президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной Раде Плана победы состоялось совещание с участием Главы государства, руководства парламента, глав депутатских фракций и групп, где все присутствующие на встрече поддержали План победы, сообщил председатель монобольшинства - фракции «Слуга народа» - нардеп Давид Арахамия, пишет УНН.

Детали

«Президент представил наш План победы. Очень детальный документ, который рассчитан на настоящий период и на время послевоенного восстановления. Мы предлагаем партнерам стратегию взаимного усиления. Без нашей победы, без честного и справедливого мира для Украины мир не сможет чувствовать себя в безопасности. Зато сильная, независимая, европейская Украина сможет стать донором коллективной безопасности для всего нашего континента. И сегодня Президент об этом четко сказал», - указал Арахамия в Telegram.

«После презентации Плана победы состоялось совещание с участием Президента, руководства Верховной Рады, глав депутатских фракций и групп. Все присутствующие на встрече поддержали План победы. Спасибо коллегам за единство и единодушие в видении нашей Победы и справедливого мира. Это еще раз подтверждает, что План победы - абсолютно реалистичный документ, который объединяет общество в вопросах нашей борьбы и нашего будущего», - указал Арахамия.

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения