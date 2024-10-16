На парламентській нараді за участю Зеленського усі присутні підтримали План перемоги після презентації у ВР - Арахамія
Київ • УНН
Президент України презентував у Верховній Раді детальний План перемоги. На подальшій нараді керівництво парламенту та лідери фракцій одностайно підтримали документ, який охоплює поточний період і повоєнне відновлення.
Після презентації Президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді Плану перемоги відбулася нарада за участі Глави держави, керівництва парламенту, голів депутатських фракцій та груп, де усі присутні на зустрічі підтримали План перемоги, повідомив голова монобільшості - фракції "Слуга народу" - нардеп Давид Арахамія, пише УНН.
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"Президент представив наш План перемоги. Дуже детальний документ, який розрахований на теперішній період і на час повоєнного відновлення. Ми пропонуємо партнерам стратегію взаємного посилення. Без нашої перемоги, без чесного і справедливого миру для України світ не зможе почувати себе в безпеці. Зате сильна, незалежна, європейська Україна зможе стати донором колективної безпеки для всього нашого континенту. І сьогодні Президент про це чітко сказав", - вказав Арахамія у Telegram.
"Після презентації Плану перемоги відбулась нарада за участі Президента, керівництва Верховної Ради, голів депутатських фракцій та груп. Усі присутні на зустрічі підтримали План перемоги. Дякуємо колегам за єдність і одностайність у баченні нашої Перемоги та справедливого миру. Це ще раз підтверджує, що План перемоги - абсолютно реалістичний документ, який об’єднує суспільство у питаннях нашої боротьби і нашого майбутнього", - вказав Арахамія.
Зеленський представив у Раді План перемоги: основні положення16.10.24, 13:05 • 46897 переглядiв