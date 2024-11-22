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На оккупированной Луганщине запретили обращаться к нотариусам других городов

На оккупированной Луганщине запретили обращаться к нотариусам других городов

Киев  •  УНН

 • 5200 просмотра

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Оккупационные власти запретили экстерриториальный принцип предоставления нотариальных услуг на Луганщине. Документы застряли в других городах, а очередь к единому нотариусу расписана до весны 2025 года.

Документы жителей застряли на обработке в других оккупированных городах Луганской области, - пока никто этим не занимается, при этом экстерриториальный принцип пока запрещен.

Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Луганской областной военной администрации.

Детали

В течение оккупации в Северодонецке принимал нотариус из Лисичанска, который приезжал один-два раза в неделю. Но с недавних пор человек не имеет права обратиться к нотариусу в другом населенном пункте так называемой «лнр». Экстерриториальный принцип предоставления соответствующих услуг запрещен.

Также, несмотря на то, что было впоследствии выделено оккупированному городу отдельного нотариуса, но документы до него не дошли. Как указано, «документы, которые были в обработке в других городах, где ими никто не занимается, до сих пор не передали».

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То есть, имея регистрацию в Северодонецке, выделили, но очередь к нотариусу распределена до весны 2025 года - на следующие четыре месяца. Население не имеет другого варианта, как ждать.

- информирует Луганская ОГА.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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