На оккупированной Херсонщине людям, которые утонули в результате подрыва Каховской ГЭС, ставили диагноз "сердечный приступ" - представитель ОВА

После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС на временно оккупированной Херсонщине появились новые братские могилы, где похоронены погибшие гражданские. Есть сообщения о том, что справки об их смерти были сфальсифицированы, чтобы скрыть истинное количество жертв, возникшее в результате разрушения водохранилища и затопления поселений. Об этом рассказал начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В результате трагедии на Каховской ГЭС было очень много пропавших без вести. Были сообщения от общин, что оккупанты хоронили гражданских погибших в братских могилах. Кроме этого, в местных больницах, врачи-коллаборационисты ставили диагноз "сердечный приступ" тем людям, которые утонули в результате трагедии на Каховской ГЭС, чтобы не портить статистику - сказал он.

Толоконников также рассказал, что на временно оккупированных территориях россияне продолжают пытать проукраински настроенных людей.

россияне продолжают пытать проукраински настроенных людей. От населения постоянно поступают сообщения об исчезновении, но официально проверить это трудно - говорит Толоконников.

По его словам, Украина столкнется с очень многими вызовами после деоккупации левобережья Херсонщины, ведь будет много ужасных находок.

Напомним

По меньшей мере 25 тыс. гражданских жителей Мариуполя были убиты во время российского вторжения, в том числе 164 ребенка. Такие данные привел советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

россия убила сотни людей: оккупанты скрывают количество погибших на Херсонщине из-за подрыва Каховской ГЭС - Associated Press