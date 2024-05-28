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На окупованій Херсонщині людям, які потонули внаслідок підриву Каховської ГЕС, ставили діагноз "серцевий напад" – представник ОВА

На окупованій Херсонщині людям, які потонули внаслідок підриву Каховської ГЕС, ставили діагноз "серцевий напад" – представник ОВА

Київ • УНН

 • 17372 перегляди

В окупованій Херсонській області в довідці про смерть людей, які потонули внаслідок вибуху на Каховській ГЕС, лікарі-колаборанти ставили діагноз "сердечний напад", щоб приховати справжню кількість жертв.

Після підриви росіянами дамби Каховської ГЕС на тимчасово окупованій Херсонщині з'явилися нові братські могили, де поховані загиблі цивільні. Є повідомлення про те, що довідки про їх смерті були сфальсифіковані, щоб приховати справжню кількість жертв, що виникла внаслідок руйнування водосховища та затоплення поселень. Про це розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Внаслідок трагедії на Каховській ГЕС було дуже багато зниклих безвісти. Були повідомлення від громад, що окупанти ховали цивільних загиблих в братських могилах. Крім цього, у місцевих лікарнях, лікарі-колаборанти ставили діагноз "серцевий напад" тим людям, які потонули внаслідок трагедії на Каховській ГЕС, аби не псувати статистику

- сказав він.

Толоконніков також розповів, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують катувати проукраїнсько налаштованих людей.

росіяни продовжують катувати проукраїнсько налаштованих людей. Від населення постійно надходять повідомлення про зникнення, але офіційно перевірити це важко

- каже Толоконніков.

За його словами, Україна стикнеться з дуже багатьма викликами після деокупації лівобережжя Херсонщини, адже буде багато жахливих знахідок.

Нагадаємо

Щонайменше 25 тис. цивільних мешканців Маріуполя були вбиті під час російського вторгнення, у тому числі 164 дитини. Такі дані навів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

росія вбила сотні людей: окупанти приховують кількість загиблих на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС - Associated Press28.12.23, 15:35 • 29424 перегляди

Ірина Колеснік

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