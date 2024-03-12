На Новопавловском направлении враг подтягивает резервы - Нацгвардия

На Новопавловском направлении российские войска подтягивают резервы, сообщил в эфире телемарафона во вторник спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук, пишет УНН.

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"Мы видим, что есть основные направления, на которых враг сконцентрирует свои усилия. В частности, если мы говорим о том же Новопавловском направлении, то в первую очередь там и подтягивает враг резервы, и применяет, скажем так, и подразделения своей морской пехоты, подразделения специального назначения, мотострелковые, танковые, для того, чтобы иметь силы и средства, средства огневого поражения, чтобы достичь своих целей. И даже мы видим за последнее время активизацию по Новопавловскому направлению в районе Времеевки, Угледара", - рассказал Музычук.

Спикер Нацгвардии указал, что, "по сути, что-то похожее происходило и, например, год назад, в феврале, в марте, когда, мы помним, на этом направлении достаточно много было механизированных подразделений, танковых подразделений, когда враг пытался осуществлять давление, делать лобовые атаки, с применением бронетехники".

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