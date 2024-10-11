На Николаевщине пастух выпасал скот на заминированном поле: четыре коровы подорвались
Киев • УНН
В Николаевской области пастух выпасал скот на заминированном поле, в результате чего пострадали 4 коровы. Саперы ГСЧС обнаружили на месте противопехотную мину ПМН-2.
В Николаевской области пастух выпасал скот на плотно заминированном поле, четыре коровы пострадали в результате детонации боеприпасов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В село Евгеновка Снигиревской громады местный пастух выпасал скот на плотно заминированном поле. В результате детонации боеприпасов пострадали 4 животных.
Одна из владелиц животных, узнав об инциденте, побежала в поле за своей коровой. Остановившись, увидела рядом предметы, внешне похожие на взрывоопасные. Из опасной зоны женщину эвакуировали взрывотехники Нацполиции: она не пострадала.
Саперы ГСЧС из Одесской области, которые сейчас помогают разминировать Николаевскую область, обследовали территорию рядом с травмированными животными и обнаружили противопехотную мину ПМН-2.