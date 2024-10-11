На Николаевщине пастух выпасал скот на заминированном поле: четыре коровы подорвались

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  129739 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  125790 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  111984 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108019 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107421 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91094 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Николаевщине пастух выпасал скот на заминированном поле: четыре коровы подорвались

На Николаевщине пастух выпасал скот на заминированном поле: четыре коровы подорвались

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 13:29  •  3025 просмотра

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В Николаевской области пастух выпасал скот на заминированном поле, в результате чего пострадали 4 коровы. Саперы ГСЧС обнаружили на месте противопехотную мину ПМН-2.

В Николаевской области пастух выпасал скот на плотно заминированном поле, четыре коровы пострадали в результате детонации боеприпасов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В село Евгеновка Снигиревской громады местный пастух выпасал скот на плотно заминированном поле. В результате детонации боеприпасов пострадали 4 животных.

Одна из владелиц животных, узнав об инциденте, побежала в поле за своей коровой. Остановившись, увидела рядом предметы, внешне похожие на взрывоопасные. Из опасной зоны женщину эвакуировали взрывотехники Нацполиции: она не пострадала.

Саперы ГСЧС из Одесской области, которые сейчас помогают разминировать Николаевскую область, обследовали территорию рядом с травмированными животными и обнаружили противопехотную мину ПМН-2.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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