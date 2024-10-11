На Миколаївщині пастух випасав худобу на замінованому полі: чотири корови підірвалися
Київ • УНН
У Миколаївській області пастух випасав худобу на замінованому полі, внаслідок чого постраждали 4 корови. Сапери ДСНС виявили на місці протипіхотну міну ПМН-2.
У Миколаївській області пастух випасав худобу на щільно замінованому полі, чотири корови постраждали у результаті детонації боєприпасів, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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У село Євгенівка Снігурівської громади місцевий пастух випасав худобу на щільно замінованому полі. У результаті детонації боєприпасів постраждали 4 тварини.
Одна з власниць тварин, дізнавшись про інцидент, побігла в поле по свою корову. Зупинившись, побачила поряд предмети, ззовні схожі на вибухонебезпечні. З небезпечної зони жінку евакуювали вибухотехніки Нацполіції: вона не постраждала.
Сапери ДСНС з Одещини, які наразі допомагають розміновувати Миколаївщину, обстежили територію поряд із травмованими тваринами та виявили протипіхотну міну ПМН-2.