На Львовщине 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в контрабанде техники Apple на сумму более 35 млн грн

Во Львовской области 38-летнего мужчину подозревают в контрабанде техники Apple на сумму более 35 млн грн. В специально оборудованных тайниках автомобиля таможенники обнаружили 501 iPhone, 211 наушников и 117 наручных часов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в зону таможенного контроля Львовской таможни прибыл автомобиль Renault Trafic под управлением 38-летнего жителя Львова. Чтобы избежать декларирования товаров и уплаты таможенных платежей, мужчина при пересечении государственной границы выбрал полосу упрощенного таможенного контроля - «зеленый коридор».

При осмотре автомобиля таможенники обнаружили специально оборудованные - три замаскированных отверстия в днище транспортного средства: два под сиденьями водителя и пассажира, еще одно - позади водительского места. Для конспирации они были закрыты металлическими пластинами, обшитыми тканью.

В тайниках правоохранители обнаружили партию электроники торговой марки Apple: 501 iPhone, 211 наушников и 117 смарт-часов. Ориентировочная стоимость изъятой техники составляет более 35 млн грн - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в контрабанде (ч. 2 ст. 201-3 УК Украины).

По ходатайству прокуроров на изъятую электронику наложен арест.

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