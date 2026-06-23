На Львовщине 38-летнему мужчине сообщили о подозрении в контрабанде техники Apple на сумму более 35 млн грн
Киев • УНН
38-летний житель Львова пытался провезти через границу 501 iPhone, 211 наушников и 117 часов. Технику спрятали в специально оборудованных тайниках в автомобиле.
Во Львовской области 38-летнего мужчину подозревают в контрабанде техники Apple на сумму более 35 млн грн. В специально оборудованных тайниках автомобиля таможенники обнаружили 501 iPhone, 211 наушников и 117 наручных часов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в зону таможенного контроля Львовской таможни прибыл автомобиль Renault Trafic под управлением 38-летнего жителя Львова. Чтобы избежать декларирования товаров и уплаты таможенных платежей, мужчина при пересечении государственной границы выбрал полосу упрощенного таможенного контроля - «зеленый коридор».
При осмотре автомобиля таможенники обнаружили специально оборудованные - три замаскированных отверстия в днище транспортного средства: два под сиденьями водителя и пассажира, еще одно - позади водительского места. Для конспирации они были закрыты металлическими пластинами, обшитыми тканью.
В тайниках правоохранители обнаружили партию электроники торговой марки Apple: 501 iPhone, 211 наушников и 117 смарт-часов. Ориентировочная стоимость изъятой техники составляет более 35 млн грн
Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в контрабанде (ч. 2 ст. 201-3 УК Украины).
По ходатайству прокуроров на изъятую электронику наложен арест.
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