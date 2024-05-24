На Кропивницкий район была вражеская ракетная атака, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kropivnitskiiКропивницкий
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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  100159 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  105021 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100082 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  92848 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  122990 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123393 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  129502 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

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В рф заявили, что за террактом в "Крокус Сити Холл" стоит "Исламское государство"

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В Сухопутных войсках рассказали, что ожидает осужденных, которые решат мобилизоваться

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  200480 просмотра
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На Кропивницкий район была вражеская ракетная атака, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА

Жертв и разрушений в результате вражеского ракетного обстрела в Кропивницком районе нет.

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На Кропивницкий район была вражеская ракетная атака, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Карета скорой помощи, перевозившая тяжелобольную пожилую женщину, проваливалась в выбоины на дороге, разрушенной тяжелой техникой агрокомпаний "Кернел" и "Украинская молочная компания", что едва не помешало ей вовремя добраться до больницы.

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

В рф заявили, что за террактом в "Крокус Сити Холл" стоит "Исламское государство"

россия заявляет, что группировка «Вилаят Хорасан» так называемого «Исламского государства» координировала теракт в «Крокус Сити Холле» под Москвой через интернет из афганско-пакистанского региона.

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В рф заявили, что за террактом в "Крокус Сити Холл" стоит "Исламское государство"

В Сухопутных войсках рассказали, что ожидает осужденных, которые решат мобилизоваться

Прохождение военной службы осужденными, которые воспользуются правом на заключение контракта с ВСУ, не будет иметь практически никаких особенностей, кроме того, что они будут проходить эту службу в специализированных подразделениях.

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В Сухопутных войсках рассказали, что ожидает осужденных, которые решат мобилизоваться

россия использует передовые методы глушения, чтобы вывести из строя Starlink - Федоров

По словам министра цифровых технологий Украины Михаила Федорова, россия использует все более изощренные средства, чтобы перекрыть Украине доступ к спутниковой интернет-сети Starlink.

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россия использует передовые методы глушения, чтобы вывести из строя Starlink - Федоров

Румыния высылает российского дипломата за деятельность, которая противоречит Венской конвенции

Румыния выслала российского дипломата за деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, а россия же пообещала дать «адекватный ответ».

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Румыния высылает российского дипломата за деятельность, которая противоречит Венской конвенции

Британская разведка: для наступления на Харьковщину россия, вероятно, привлекла войска из "Африканского корпуса"

россия перебросила подразделения из своего "Африканского корпуса", чтобы присоединиться к регулярным российским войскам и наемникам в наступлении на Волчанск в Харьковской области Украины.

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Британская разведка: для наступления на Харьковщину россия, вероятно, привлекла войска из "Африканского корпуса"

Во время реформы Генштаба его штат планируют уменьшить на 60%

В рамках реформы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины его штат планируется сократить на 60%, а уволенный личный состав будет использован для укомплектования органов оперативного и тактического командования и управления, а также боевых воинских частей.

Война •   •  10001 просмотра
Во время реформы Генштаба его штат планируют уменьшить на 60%

Сбой в работе турникетов в метро подтвердили власти Киева: оплата банковскими картами временно недоступна

Из-за технических проблем бесконтактная оплата банковскими картами временно недоступна на турникетах станций киевского метрополитена, но другие способы оплаты, такие как транспортные карты, QR-коды и бумажные билеты, все еще принимаются.

Общество •   •  7849 просмотра
Сбой в работе турникетов в метро подтвердили власти Киева: оплата банковскими картами временно недоступна

В Харькове прогремел взрыв - мэр

В Харькове произошел взрыв. В области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы объявили предупреждение об активности вражеской авиации в регионе.

Война •   •  7554 просмотра
В Харькове прогремел взрыв - мэр