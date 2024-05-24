"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
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Британская разведка: для наступления на Харьковщину россия, вероятно, привлекла войска из "Африканского корпуса"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
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На Кропивницкий район была вражеская ракетная атака, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА
Жертв и разрушений в результате вражеского ракетного обстрела в Кропивницком районе нет.
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
Карета скорой помощи, перевозившая тяжелобольную пожилую женщину, проваливалась в выбоины на дороге, разрушенной тяжелой техникой агрокомпаний "Кернел" и "Украинская молочная компания", что едва не помешало ей вовремя добраться до больницы.
В рф заявили, что за террактом в "Крокус Сити Холл" стоит "Исламское государство"
россия заявляет, что группировка «Вилаят Хорасан» так называемого «Исламского государства» координировала теракт в «Крокус Сити Холле» под Москвой через интернет из афганско-пакистанского региона.
В Сухопутных войсках рассказали, что ожидает осужденных, которые решат мобилизоваться
Прохождение военной службы осужденными, которые воспользуются правом на заключение контракта с ВСУ, не будет иметь практически никаких особенностей, кроме того, что они будут проходить эту службу в специализированных подразделениях.
россия использует передовые методы глушения, чтобы вывести из строя Starlink - Федоров
По словам министра цифровых технологий Украины Михаила Федорова, россия использует все более изощренные средства, чтобы перекрыть Украине доступ к спутниковой интернет-сети Starlink.
Румыния высылает российского дипломата за деятельность, которая противоречит Венской конвенции
Румыния выслала российского дипломата за деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, а россия же пообещала дать «адекватный ответ».
Британская разведка: для наступления на Харьковщину россия, вероятно, привлекла войска из "Африканского корпуса"
россия перебросила подразделения из своего "Африканского корпуса", чтобы присоединиться к регулярным российским войскам и наемникам в наступлении на Волчанск в Харьковской области Украины.
Во время реформы Генштаба его штат планируют уменьшить на 60%
В рамках реформы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины его штат планируется сократить на 60%, а уволенный личный состав будет использован для укомплектования органов оперативного и тактического командования и управления, а также боевых воинских частей.
Сбой в работе турникетов в метро подтвердили власти Киева: оплата банковскими картами временно недоступна
Из-за технических проблем бесконтактная оплата банковскими картами временно недоступна на турникетах станций киевского метрополитена, но другие способы оплаты, такие как транспортные карты, QR-коды и бумажные билеты, все еще принимаются.
В Харькове прогремел взрыв - мэр
В Харькове произошел взрыв. В области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы объявили предупреждение об активности вражеской авиации в регионе.