На Кропивницкий район была вражеская ракетная атака, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА

В Сухопутных войсках рассказали, что ожидает осужденных, которые решат мобилизоваться

Прохождение военной службы осужденными, которые воспользуются правом на заключение контракта с ВСУ, не будет иметь практически никаких особенностей, кроме того, что они будут проходить эту службу в специализированных подразделениях.