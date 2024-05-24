На Кропивницький район була ворожа ракетна атака, жертв та руйнувань не фіксували - ОВА
Київ • УНН
Жертв та руйнувань внаслідок ворожого ракетного обстрілу у Кропивницькому районі немає.
На Кропивницький район була ворожа ракетна атака, жертв та руйнувань не фіксували, повідомив у п'ятницю голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
Після ворожої ракетної атаки в Кропивницькому районі попередньо – без постраждалих і руйнувань. Відповідні служби вже працюють
На Черкащині та Кіровоградщині повітряна тривога. ПС ЗСУ попередили про роботу ППО по дрону-розвіднику23.05.24, 09:44 • 21275 переглядiв