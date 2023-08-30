На Киевщине несовершеннолетнюю поразило током: девушка в тяжелом состоянии

Детали

Парень вместе с девушкой проводили время на одном из водоемов города Сквира. В момент, когда 16-летняя забрасывала удочку, леска зацепила высоковольтную линию электропередач, после чего девушка упала на землю.

Пострадавшую госпитализировали в Белоцерковскую больницу. Она находится в тяжелом состоянии с термическими ожогами большей части тела.

На месте происшествия работали сотрудники Белоцерковского управления полиции Киевщины.

Напомним

В селе Заборье Фастовского района Киевской области из окна жилого дома выпал двухлетний мальчик.