На Киевщине несовершеннолетнюю поразило током: девушка в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Киевской области несовершеннолетнюю девушку поразило током, ее госпитализировали. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов, пишет УНН.
Детали
Парень вместе с девушкой проводили время на одном из водоемов города Сквира. В момент, когда 16-летняя забрасывала удочку, леска зацепила высоковольтную линию электропередач, после чего девушка упала на землю.
Пострадавшую госпитализировали в Белоцерковскую больницу. Она находится в тяжелом состоянии с термическими ожогами большей части тела.
На месте происшествия работали сотрудники Белоцерковского управления полиции Киевщины.
Напомним
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