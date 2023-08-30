На Київщині неповнолітню вразило струмом: дівчина у важкому стані

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Хлопець разом з дівчиною проводили час на одній з водойм міста Сквира. В момент, коли 16-річна закидала вудку, волосінь зачепила високовольтну лінію електропередач, після чого дівчина впала на землю.

Постраждалу шпиталізували до Білоцерківської лікарні. Вона знаходиться у важкому стані з термічними опіками більшості тіла.

На місці події працювали співробітники Білоцерківського управління поліції Київщини.

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