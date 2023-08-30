На Київщині неповнолітню вразило струмом: дівчина у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня.УНН. В Київській області неповнолітню дівчину вразило струмом. Її госпіталізовано. Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов, пише УНН.
Деталі
Хлопець разом з дівчиною проводили час на одній з водойм міста Сквира. В момент, коли 16-річна закидала вудку, волосінь зачепила високовольтну лінію електропередач, після чого дівчина впала на землю.
Постраждалу шпиталізували до Білоцерківської лікарні. Вона знаходиться у важкому стані з термічними опіками більшості тіла.
На місці події працювали співробітники Білоцерківського управління поліції Київщини.
Нагадаємо
В селі Забір'я Фастівського району Київської області з вікна житлового будинку випав дворічний хлопчик.