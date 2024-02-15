На Кировоградщине во время тушения пожара в цехе погиб спасатель - ГСЧС

Во время тушения кровли и оборудования цеха на предприятии в пгт. Власовка Александрийского района на Кировоградщине погиб 29-летний огнеборец. Причины пожара, который удалось ликвидировать ближе к вечеру, и обстоятельства гибели спасателя выясняют специалисты. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Пожар возник около 4 утра в пгт. Власовка Александрийского района. Горела кровля и оборудование цеха на предприятии на площади 750 кв.м. Во время работы на месте погиб 29-летний огнеборец. - сообщают в ГСЧС.

Детали

Отмечается, что в 16:14 пожар был ликвидирован совместными усилиями спасателей и пожарных местной пожарной команды пгт. Власовка.

Причину возгорания и обстоятельства гибели спасателя выясняют специалисты.

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