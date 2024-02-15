На Кировоградщине во время тушения пожара в цехе погиб спасатель - ГСЧС
Киев • УНН
29-летний пожарный погиб во время тушения пожара, возникшего в мастерской в селе Власовка Александрийского района Кировоградской области Украины.
Во время тушения кровли и оборудования цеха на предприятии в пгт. Власовка Александрийского района на Кировоградщине погиб 29-летний огнеборец. Причины пожара, который удалось ликвидировать ближе к вечеру, и обстоятельства гибели спасателя выясняют специалисты. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Пожар возник около 4 утра в пгт. Власовка Александрийского района. Горела кровля и оборудование цеха на предприятии на площади 750 кв.м. Во время работы на месте погиб 29-летний огнеборец.
Детали
Отмечается, что в 16:14 пожар был ликвидирован совместными усилиями спасателей и пожарных местной пожарной команды пгт. Власовка.
Причину возгорания и обстоятельства гибели спасателя выясняют специалисты.
Напомним
Обломки сбитой российской ракеты вызвали пожар в хозяйственной постройке на ферме в Ивано-Франковской области Украины. Огонь быстро потушили спасатели.
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