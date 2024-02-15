На Кіровоградщині під час гасіння пожежі в цеху загинув рятувальник - ДСНС
Київ • УНН
29-річний пожежник загинув під час гасіння пожежі, що виникла в майстерні в селі Власівка Олександрійського району Кіровоградської області України.
Під час гасіння покрівлі та обладнання цеху на підприємстві в смт. Власівка Олександрійського району на Кіровоградщині загинув 29-річний вогнеборець. Причини пожежі, яку вдалося ліквідувати ближче до вечора, та обставини загибелі рятувальника з’ясовують фахівці. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Пожежа виникла близько 4 ранку в смт. Власівка Олександрійського району. Горіла покрівля та обладнання цеху на підприємстві на площі 750 кв.м. Під час роботи на місці загинув 29-річний вогнеборець.
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Зазначається, що о 16:14 пожежу було ліквідовано спільними зусиллями рятувальників та вогнеборців місцевої пожежної команди смт. Власівка.
Причину займання та обставини загибелі рятувальника з’ясовують фахівці.
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