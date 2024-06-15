На бульваре Михновского в Киеве вблизи Печерского моста столкнулись три легковых автомобиля, из-за чего фактически перекрыто движение со стороны левого берега до метро "Зверинецкая". Об этом пишет УНН со ссылкой на паблик "Киев оперативный".

Детали

В Печерском районе столицы 15 июня произошло ДТП на бульваре Михновского. В результате ДТП образовалась большая пробка. Машины столкнулись вблизи Печерского путепровода на дороге в сторону станции метро "Зверинецкая".

На Николая Михновского произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Троллейбусы также стоят, имейте в виду - говорится в сообщении.

Столкнувшиеся машины полностью перекрыли три полосы бульвара в сторону Демеевской площади. Чтобы их объехать, участникам движения нужно выезжать на встречную полосу. ДТП также затруднило движение троллейбусов и маршрутных такси.

Напомним

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