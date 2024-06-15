На київському Печерську масштабне ДТП ускладнило рух автомобілів, маршруток та тролейбусів
Київ • УНН
Масштабна аварія за участю кількох автомобілів, що зіткнулися на бульварі Міхновського в Печерському районі Києва, спричинила великий затор, заблокувавши смуги руху і змусивши транспортні засоби виїжджати на зустрічну смугу, щоб об'їхати зіткнення.
На бульварі Міхновського в Києві поблизу Печерського мосту зіткнулися три легкові автомобілі, через що фактично перекрито рух з боку лівого берега до метро "Звіринецька". Про це пише УНН з посиланням на паблік "Київ оперативний".
Деталі
У Печерському районі столиці 15 червня сталося ДТП на бульварі Міхновського. Внаслідок ДТП утворився великий затор. Машини зіткнулись поблизу Печерського шляхопроводу на дорозі в бік станції метро "Звіринецька".
На Миколи Міхновського сталась ДТП за участі кількох автомобілів. Тролейбуси також стоять, майте не увазі
Машини, що зіткнулися, повністю перекрили три полоси бульвару в бік Деміївської площі. Щоб їх об'їхати, учасникам руху потрібно виїжджати на зустрічну смугу. ДТП також ускладнило рух тролейбусів та маршрутних таксі.
Нагадаємо
У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю карети швидкої допомоги, в результаті якої постраждали вагітна водійка, лікар швидкої допомоги та інші особи, яких було госпіталізовано.
Поліція затримала п'яного водія після того, як він намагався зникнути з місця ДТП в Київській області10.06.24, 23:50 • 25212 переглядiв