На Киевщине из-за непогоды без света осталось более 2,8 тысячи потребителей - Минэнерго

В Киевской области из-за непогоды без света осталось более 2,8 тысячи потребителей, в Харьковской области действуют сетевые ограничения для около 205 тысяч абонентов, Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Детали

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Из-за непогоды обесточены более 2,8 тысячи абонентов. Продолжаются восстановительные работы.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Энергетики вернули свет для 5,1 тысячи абонентов. Всего из-за боевых действий обесточены 26,1 тысячи точек учета. Из-за сетевых ограничений без света - около 205 тысяч абонентов.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. По технологическим причинам отключалось 12,9 тысячи абонентов. Из них на утро остаются отключенными 54 абонента. Из-за боевых действий обесточивалась 3691 точка учета. На утро остаются без света 1246 точек учета.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Из-за боевых действий отключались 3,7 тысячи точек учета в 6 населенных пунктах. Энергетики запитали 2,8 тысячи абонентов. На утро остаются без света 46,2 тысячи точек учета в 95 населенных пунктах. газовики восстановили газоснабжение 58 потребителям.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ремонтные бригады запитали 364 абонента, которые обесточивались из-за обстрелов. Также энергетики устранили технологические нарушения и запитали 1535 домовладений. Остается обесточенной 3831 точка учета в 52 населенных пунктах.

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района по технологическим причинам прекращалось газоснабжение 137 потребителей.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ. В результате обстрела обесточены 352 абонента в 6 населенных пунктах, по технологическим причинам отключена 161 точка учета в 4 населенных пунктах. Продолжаются восстановительные работы. Всего на утро без света остаются 4,3 тысячи абонентов в 73 населенных пунктах.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В г. Херсон остаются отключенными 2840 точек учета, в области - 25,8 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Из-за обстрелов без напряжения 1,2 тысячи абонентов в 24 населенных пунктах. По технологическим причинам отключено 272 абонента.

Напомним

24 апреля Украина получала экстренную помощь от соседних стран для дополнения собственной генерации и импорта электроэнергии, причем ограничения действовали в Харьковской области и Кривом Роге из-за недостатка электроэнергии в сети.