В Хмельницкой области зафиксировали 116 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. По состоянию на вечер 2 мая во Хмельницкой области зарегистрировано 116 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Хмельницкая ОГА, передает УНН.
“По состоянию на 23:00 2 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 116 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что из указанных 116 человек — 27 человек выздоровели, а 5 — летальные случаи.
Добавляется, что на вечер последний случай выявлен в Нетишине (больной лечится амбулаторно).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 — летальные.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.