На Хмельниччині зафіксували 116 випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Станом на вечір 2 травня у Хмельницькій області зареєстровано 116 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Хмельницька ОДА, передає УНН.
“Станом на 23:00 2 травня в Хмельницькій області зареєстровано 116 лабораторно підтверджених випадків COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зі вказаних 116 осіб — 27 людей одужало, а 5 — летальні випадки.
Додається, що станом на вечір останній випадок виявлено у м.Нетішин (хворий лікується амбулаторно).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 279 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.