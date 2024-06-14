В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, повредив 9 частных домов, попав в учреждение культуры, один человек погиб, а силы противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник Shahed во время ночной вражеской атаки, сообщил в пятницу глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили один "Shahed-131/136" - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По его словам, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Антоновка, Днепровское, Велетенское, Первомайское, Кизомыс, Александровка, Токаревка, Новотягинка, Берислав, Николаевка, Вировка, Осокоровка, Красный Яр, Ольговка, Бургунка, Дудчаны, Змиевка, Качкаровка и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 9 частных домов. Было зафиксировано попадание в учреждение культуры и частный автомобиль.

"Из-за российской агрессии один человек погиб", - сообщил Прокудин.

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