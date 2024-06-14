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На Херсонщині вночі знищили "шахед", за добу один загиблий

Київ • УНН

 • 29284 перегляди

У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши 9 приватних будинків, заклад культури та приватний автомобіль, в результаті чого одна людина загинула, а сили протиповітряної оборони знищили один безпілотник "Шахед-131/136" під час нічного нальоту.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли житлові квартали, пошкодивши 9 приватних будинків, поціливши заклад культури, одна людина загинула, а сили протиповітряної оборони знищили один безпілотник Shahed під час нічної ворожої атаки, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили один "Shahed-131/136"

- написав Прокудін у Telegram.

Деталі

З його слів, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Першотравневе, Кізомис, Олександрівка, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Миколаївка, Вірівка, Осокорівка, Червоний Яр, Ольгівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Качкарівка та місто Херсон.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в заклад культури та приватний автомобіль.

"Через російську агресію одна людина загинула", - повідомив Прокудін.

Повітряні Сили збили 7 із 14 ракет і 17 ударних дронів14.06.24, 07:57 • 29580 переглядiв

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