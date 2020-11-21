В Харьковской области и в Киеве ситуация со свободными койками с кислородом напряженная - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Украине на сегодня свободны более 11 тыс. коек с кислородом для больных COVID-19. Однако, ситуация отличается в зависимости от региона, в Киеве и в Харьковской области ситуация напряженная. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
"Количество свободных коек 11815 - это свободных коек обеспеченных кислородом, которые готовы к приему больных ... - цифры в целом по стране. Ситуация отличается от региона к региону. Есть регионы, где количество свободных коек очень велико - это Днепропетровская и Херсонская области, например. А есть регионы, где ситуация у нас достаточно напряженная - это город Киев, Харьковская область. Мы эту ситуация исправляем, исправляем в том числе за счет быстрого обеспечения кислородом этих коек", - отметил министр.
Как ранее сообщал Степанов, в начале пандемии в Украине было более 3 тыс. коек с приподнятым кислородом, однако сейчас их более 24 тыс.
Напомним, в Минздраве планировали до середины ноября обеспечить медицинским кислородом не менее 25 тыс. больничных коек в регионах. Всего в планах обеспечить 40 тыс. коек подводом кислорода. Для этого правительство выделило почти 900 млн грн на кислород в COVID-больницах.
Также Кабмин на фоне распространения COVID-19 упростил закупку емкостей для кислорода, а также планирует "переодолжить" кислородные баллоны для COVID-больниц у предприятий.
Добавим, 14580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 ноября 2020 года, что является очередным антирекордом для страны - третьи сутки подряд. Так, за минувшие сутки было госпитализировано - 1761 человека, выздоровели 77989 человек и зафиксировано 215 летальных случаев. Кроме того, за все время пандемии в Украине заболело - 612 665 человек, выписаны - 282 313 человек и зафиксировано 10 813 летальных случаев.