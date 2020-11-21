На Харківщині та у Києві ситуація з вільними ліжками із киснем напружена - Степанов

“Кількість вільних ліжок 11 815 — це вільних ліжок забезпечених киснем, які готові до прийому хворих... — цифри загалом по країні. Ситуація відрізняється від регіону до регіону. Є регіони, де кількість вільних ліжок дуже велика - це Дніпропетровська та Херсонська області, наприклад. А є регіони, де ситуація у нас достатньо напружена — це місто Київ, Харківська область. Ми цю ситуація виправляємо, виправляємо у тому числі за рахунок швидкого забезпечення киснем цих ліжок”, — зазначив міністр.

Як раніше повідомляв Степанов, на початку пандемії в Україні було понад 3 тис. ліжок із підведеним киснем, однак зараз їх понад 24 тис.

Нагадаємо, у МОЗ планували до середини листопада забезпечити медичним киснем не менше 25 тис. лікарняних ліжок у регіонах. Всього у планах забезпечити 40 тис. ліжок підведенням кисню. Для цього уряд виділив майже 900 млн грн на кисень у COVID-лікарнях.

Також Кабмін на тлі поширення COVID-19 спростив закупку ємностей для кисню, а також планує “перепозичити” кисневі балони для COVID-лікарень у підприємств.

Додамо, 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року, що є черговим антирекорд для країни — третю добу поспіль. Так, минулої доби було госпіталізовано — 1 761 особу, одужало 77 989 осіб та зафіксовано 215 летальних випадків. Окрім того, за весь час пандемії в Україні захворіло — 612 665 осіб, одужало — 282 313 осіб та зафіксовано 10 813 летальних випадків.