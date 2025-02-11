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Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
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Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

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На границе с ЕС обнаружили контрабанду лекарств на более 1,3 млн грн

На границе с ЕС обнаружили контрабанду лекарств на более 1,3 млн грн

Киев  •  УНН

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В пункте пропуска "Краковец" обнаружили две попытки незаконного ввоза лекарств из Италии и Германии. В автомобилях Mercedes нашли психотропные препараты и лекарства от диабета и ожирения.

В пункте пропуска "Краковец" пограничники совместно с таможенниками обнаружили две попытки незаконного ввоза лекарственных средств, в частности психотропов и препаратов от диабета. Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает УНН

"Во время проверки автомобиля Mercedes из Италии в багажнике нашли более 500 таблеток с наркотическими и психотропными веществами", - говорится в сообщении.

Водитель объяснил, что перевозил передачу из Рима и планировал переслать ее по почте в Украину.

Еще одну контрабанду обнаружили в Mercedes, который ехал из Германии. В нем было более 70 пакетов медикаментов от диабета и ожирения общей стоимостью более 1,3 млн грн. Водитель также утверждал, что перевозил передачу.

Все препараты изъяты, нарушителей привлекут к ответственности за таможенные правонарушения.

Напомним

Украина создает единое логистическое пространство с ЕС, чтобы люди, товары быстро и без преград перемещались в обе стороны от границы. До 2030 года планируется обновить 29 и построить 17 новых пунктов пропуска. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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