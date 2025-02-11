На границе с ЕС обнаружили контрабанду лекарств на более 1,3 млн грн
Киев • УНН
В пункте пропуска "Краковец" обнаружили две попытки незаконного ввоза лекарств из Италии и Германии. В автомобилях Mercedes нашли психотропные препараты и лекарства от диабета и ожирения.
В пункте пропуска "Краковец" пограничники совместно с таможенниками обнаружили две попытки незаконного ввоза лекарственных средств, в частности психотропов и препаратов от диабета. Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает УНН.
"Во время проверки автомобиля Mercedes из Италии в багажнике нашли более 500 таблеток с наркотическими и психотропными веществами", - говорится в сообщении.
Водитель объяснил, что перевозил передачу из Рима и планировал переслать ее по почте в Украину.
Еще одну контрабанду обнаружили в Mercedes, который ехал из Германии. В нем было более 70 пакетов медикаментов от диабета и ожирения общей стоимостью более 1,3 млн грн. Водитель также утверждал, что перевозил передачу.
Все препараты изъяты, нарушителей привлекут к ответственности за таможенные правонарушения.
Напомним
Украина создает единое логистическое пространство с ЕС, чтобы люди, товары быстро и без преград перемещались в обе стороны от границы. До 2030 года планируется обновить 29 и построить 17 новых пунктов пропуска.