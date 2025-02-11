На кордоні з ЄС виявили контрабанду ліків на понад 1,3 млн грн

У пункті пропуску "Краківець" прикордонники спільно з митниками виявили дві спроби незаконного ввезення лікарських засобів, зокрема психотропів та препаратів від діабету. Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає УНН.

"Під час перевірки автомобіля Mercedes з Італії в багажнику знайшли понад 500 таблеток із наркотичними та психотропними речовинами", - йдеться у повідомленні.

Водій пояснив, що перевозив передачу з Рима та планував переслати її поштою в Україні.

Ще одну контрабанду виявили у Mercedes, який їхав із Німеччини. У ньому було понад 70 пакунків медикаментів від діабету та ожиріння загальною вартістю понад 1,3 млн грн. Водій також стверджував, що перевозив передачу.

Усі препарати вилучено, порушників притягнуть до відповідальності за митні правопорушення.

Нагадаємо

Україна створює єдиний логістичний простір з ЄС, щоб люди, товари швидко й без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону. До 2030 року планується оновити 29 та побудувати 17 нових пунктів пропуску.