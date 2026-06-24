За сутки на фронте произошло 251 боевое столкновение, больше всего атак - на Покровском направлении

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 251 боевое столкновение. Во вторник, 23 июня, нанес четыре ракетных удара с применением шести ракет и 77 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 260 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также оккупанты применили 9741 дрон-камикадзе и совершили 3159 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 – из реактивных систем залпового огня.

На Сумщине от воздушных ударов пострадали населенные пункты Толстодубово и Бачевск.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двадцать районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и пять пунктов управления.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боестолкновений. Агрессор совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили тринадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Казачья Лопань, Избицкое, Старица и Охримовка, а также в направлении Кутьковки, Лимана и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении зафиксирована одна попытка врага атаковать в сторону Шийковки.

На Лиманском направлении россияне шестнадцать раз атаковали в районах населенных пунктов Озерное, Новоселовка, Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил шестнадцать штурмовых действий, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка и Закитное, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты провели одну атаку в направлении населенного пункта Малиновка.

На Константиновском направлении районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Константиновка и Русин Яр враг совершил двадцать атак.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили сорок четыре атаки. Враг проявлял активность вблизи Белицкого, Никаноровки, Доброполья, Родинского, Новоалександровки, Сергеевки и Котлиного, а также в направлении Гришино, Мирного, Вильного, Торецкого, Кучерова Яра, Дорожного, Нового Донбасса, Анновки, Муравки и Филии.

На Александровском направлении захватчики совершили один штурм в направлении населенного пункта Александроград.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 24 раза атаковали. Враг пытался продвинуться вблизи Верхней Терсы, Гуляйпольского, Рыбного, Доброполья, Гуляйполя и Железнодорожного, а также в направлении Ровного, Косовцево, Заречного, Староукраинки, Даниловки и Чаривного.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1260 человек. Также обезврежено шесть танков, четыре боевые бронированные машины, 60 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, семь наземных робототехнических комплексов, 1873 беспилотных летательных аппарата, 430 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники врага.

95 из 101 запущенного рф по Украине дрона обезврежены за ночь