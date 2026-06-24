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95 из 101 запущенного рф по Украине дрона обезврежены за ночь

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Ночью 24 июня россияне выпустили 101 ударный БпЛА. Украинская ПВО обезвредила 95 дронов, зафиксированы попадания на 5 локациях.

95 из 101 запущенного рф по Украине дрона обезврежены за ночь

Россия ночью атаковала Украину 101 дроном, сбито или подавлено 95 из них, сообщили в среду Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 июня (с 18:00 23 июня) противник атаковал 101 ударным БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ - Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение обломков на 6 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

Россия за сутки потеряла на фронте 1260 военных и 60 артсистем - Генштаб ВСУ24.06.26, 07:18 • 2484 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине