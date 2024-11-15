На фронте за сутки 144 боя: четверть - на Кураховском направлении
Киев • УНН
За минувшие сутки произошло 144 боевых столкновения, больше всего на Кураховском направлении - 37 атак. Противник нанес 50 авиационных ударов и совершил более 4000 обстрелов.
144 боя произошли на фронте за прошедшие сутки, четверть из которых - на Кураховском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 15 ноября, пишет УНН.
За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 144 боевых столкновения
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив две ракеты, 50 авиационных ударов, задействовав 103 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, 92 из них - из РСЗО.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как сообщается, нанесли два удара по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники врага, а также поражены четыре склада боеприпасов.
По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении состоялось четыре вражеских атаки в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили 11 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово, Кругляковки, Першотравневого и Лозовой.
На Лиманском направлении наши войска отбили девять атак захватчиков вблизи населенных пунктов Катериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. В то же время враг наносил авиаудары в районе Серебрянского леса.
На Северском направлении Силами обороны Украины отбито два штурма вблизи Верхнекаменского.
При поддержке авиации на Краматорском направлении враг один раз пытался прорвать оборону в районе населенного пункта Предтечино.
Неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка на Торецком направлении враг совершил 11 атак. К тому же активно применял бомбардировочную авиацию.
Наши защитники отбили 24 вражеских штурма различной интенсивности на Покровском направлении в районах населенных пунктов Проминь, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка.
Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отбили в районах населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка, где оккупанты 37 раз пытались прорвать оборону наших войск.
Враг активно применял бомбардировочную авиацию на Времовском направлении, на котором наши защитники отбили 12 атак оккупантов в районе населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка.
На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Новоданиловки.
Четыре атаки оккупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
"Наши воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу", - говорится в сводке.
ВСУ уничтожили более 1500 оккупантов за сутки: новые потери врага15 нояб. 2024, 05:45 • 10249 просмотров