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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте за сутки 144 боя: четверть - на Кураховском направлении

На фронте за сутки 144 боя: четверть - на Кураховском направлении

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки произошло 144 боевых столкновения, больше всего на Кураховском направлении - 37 атак. Противник нанес 50 авиационных ударов и совершил более 4000 обстрелов.

144 боя произошли на фронте за прошедшие сутки, четверть из которых - на Кураховском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 15 ноября, пишет УНН.

За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 144 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив две ракеты, 50 авиационных ударов, задействовав 103 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, 92 из них - из РСЗО.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как сообщается, нанесли два удара по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники врага, а также поражены четыре склада боеприпасов.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении состоялось четыре вражеских атаки в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили 11 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово, Кругляковки, Першотравневого и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска отбили девять атак захватчиков вблизи населенных пунктов Катериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. В то же время враг наносил авиаудары в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении Силами обороны Украины отбито два штурма вблизи Верхнекаменского.

При поддержке авиации на Краматорском направлении враг один раз пытался прорвать оборону в районе населенного пункта Предтечино.

Неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка на Торецком направлении враг совершил 11 атак. К тому же активно применял бомбардировочную авиацию.

Наши защитники отбили 24 вражеских штурма различной интенсивности на Покровском направлении в районах населенных пунктов Проминь, Лисовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка.

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отбили в районах населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка, где оккупанты 37 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Враг активно применял бомбардировочную авиацию на Времовском направлении, на котором наши защитники отбили 12 атак оккупантов в районе населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Новоданиловки.

Четыре атаки оккупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу", - говорится в сводке.

ВСУ уничтожили более 1500 оккупантов за сутки: новые потери врага15 нояб. 2024, 05:45 • 10249 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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