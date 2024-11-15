ВСУ уничтожили более 1500 оккупантов за сутки: новые потери врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях оккупантов за последние сутки. Противник потерял 1520 военных, 11 танков, 21 БМП и другую технику.
В течение последних суток агрессор потерял 1520 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 15.11.24:
- Личный состав: 717 590 (+1520).
- Танки: 9330 (+11).
- Бронированные боевые машины: 18968 (+21).
- Артиллерийские системы: 20492 (+20).
- РСЗВ: 1252.
- Средства ППО: 999 (+2).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18886 (+34).
- Крылатые ракеты: 2641 (+1).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 29167 (+77).
- Специальная техника: 3645 (+16).
156 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит - Генштаб13 нояб. 2024, 00:20 • 58717 просмотров