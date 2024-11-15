ВСУ уничтожили более 1500 оккупантов за сутки: новые потери врага

В течение последних суток агрессор потерял 1520 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 15.11.24:

- Личный состав: 717 590 (+1520).

- Танки: 9330 (+11).

- Бронированные боевые машины: 18968 (+21).

- Артиллерийские системы: 20492 (+20).

- РСЗВ: 1252.

- Средства ППО: 999 (+2).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18886 (+34).

- Крылатые ракеты: 2641 (+1).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 29167 (+77).

- Специальная техника: 3645 (+16).

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