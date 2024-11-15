ВСУ уничтожили более 1500 оккупантов за сутки: новые потери врага

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Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
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Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
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Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

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Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
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Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

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ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
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ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

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"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
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"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

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Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство
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Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство

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НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие
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Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ уничтожили более 1500 оккупантов за сутки: новые потери врага

ВСУ уничтожили более 1500 оккупантов за сутки: новые потери врага

Киев  •  УНН

 • 9782 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях оккупантов за последние сутки. Противник потерял 1520 военных, 11 танков, 21 БМП и другую технику.

В течение последних суток агрессор потерял 1520 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 15.11.24:

- Личный состав: 717 590 (+1520).

- Танки: 9330 (+11).

- Бронированные боевые машины: 18968 (+21).

- Артиллерийские системы: 20492 (+20).

- РСЗВ: 1252.

- Средства ППО: 999 (+2).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 18886 (+34).

- Крылатые ракеты: 2641 (+1).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 29167 (+77).

- Специальная техника: 3645 (+16).

156 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит - Генштаб13 нояб. 2024, 00:20 • 58717 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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