На фронте за сегодня произошло 56 боев. Самые горячие - на Лиманском и Покровском направлениях

По состоянию на 16:00 на фронте количество боевых столкновений возросло до 56. Горячее всего сейчас на Лиманском и Покровском направлении. Украинские защитники принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

Сегодня оккупанты активизировали применение авиации по приграничным районам Сумской области. В настоящее время известно о 16 авиационных ударов с применением 23 управляемых авиационных бомб. В частности под удары врага попали районы населенных пунктов таких как Приволье, Павловка, Басовка, Новенькое, Юнаковка, Кияница, Яблоновка, Пушкаревка, Кондратовка и Могрица.

Также агрессор с помощью артелерии совершил обстрелы населенных пунктов Покровка, Хлебороб, Бачевск, Юнаковка, Кружок, Бунякино и Бруски.

По данным Гешнтаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении с начала суток состоялось четыре боестолкновения вблизи Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении российские войска один раз безуспешно пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Тернов и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 15 боестолкновений, до сих пор продолжается четыре. Ситуация контролируемая.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спирного и Выемки оккупанты восемь раз пытались потеснить наши подразделения.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска шесть раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации семь раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается два боестолкновения вблизи Нью-Йорка.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного и Карловки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил десять попыток штурмовать украинские позиции. Продолжаются бои в пяти локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики один раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки.

На Времовском направлении отражены две штурмовые действия противника в сторону Водяного и Угледара, продолжается еще один бой.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении оккупанты один раз пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Гуляйполю.

На Сумщині через обстріли розпочалась обов'язкова евакуація з п'яти громад: вивезли вже 35 людей, шестеро з них - діти