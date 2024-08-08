На фронте за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки на передовой произошло 68 боевых столкновений. Возросла интенсивность боевых действий на Сумском направлении. Враг активно применяет авиацию, вертолеты, тяжелое вооружение. Однако, успеха не имеет. Несет значительные потери. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.

Детали

Российские захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар, применив одну ракету, 50 авиаударов, сбросив 55 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 674 дроны-камикадзе и осуществили 3682 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции наших воинов неподалеку Волчанска и Тихого. Один бой продолжается.

На Купянском направлении противник три раза проводил штурмы в районах Петропавловки и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Торского, Новосергиевки, Макеевки, Невского, а также в Серебрянском лесу. Все атаки отбиты.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли успешно отбили пять вражеских атак в районах Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении противник активизировался, осуществив пять штурмовых действий вблизи Часового Яра. Бои продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты восемь раз атаковали украинские войска возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Семь - отбиты, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала этих суток россияне 21 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от восьми различных населенных пунктов. Больше всего атаковали в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Гродовки и Яснобродовки. Десять из этих атак еще продолжаются.

На Кураховском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции вблизи Константиновки и Парасковиевки. Все штурмы отбиты.

На Времовском направлении украинские воины отбивают два штурма наших позиций в сторону Водяного. При этом враг достаточно активно применял неуправляемые авиаракеты - ударил по районам Урожайного и Новодонецкого.

На Ореховском направлении захватчики осуществили одно наступательное действие неподалеку Роботино, где потерпели поражение.

На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций также не имели успеха. Отбито четыре штурма.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Генштаб: уже 54 бої на фронті, ворог активізував авіацію біля прикордоння Сумщини