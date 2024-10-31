На фронте тяжелая ситуация, у рф есть ресурс к продвижению - Коваленко

Сейчас на фронте тяжелая ситуация. У россии есть ресурс для продвижения и преимущество в людях и боеприпасах. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

На фронте сейчас тяжелая ситуация. У России пока есть ресурс к продвижению и преимущество в людях и боеприпасах. Этот ресурс стачивается, но он пока еще есть. Это реальность - написал Коваленко.

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Президент Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты на востоке продавливают Силы обороны из-за того, что они забрасывают украинскую сторону своими трупами.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщал, что в Украине в ряды Вооруженных Сил планируется призвать еще более 160 тыс. человек.