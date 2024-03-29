На фронте произошло 59 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 59 боевых столкновений на передовой, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает УНН. В общем, враг нанес 16 ракетных и 131 авиационный удар, совершил 128 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Детали

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 13 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 3 атаки в районе населенного пункта Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное где противник, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботино, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.

На Херсонском направлении осуществлено 2 атаки на позиции наших войск.

Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по врагу - Генштаб