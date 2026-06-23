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На фронте произошло 204 боевых столкновения, враг применил тысячи дронов и сотни авиабомб - Генштаб

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

За сутки на фронте произошло 204 боевых столкновения. Российские войска нанесли 48 авиаударов и сбросили 160 управляемых авиабомб.

На фронте произошло 204 боевых столкновения, враг применил тысячи дронов и сотни авиабомб - Генштаб

За сутки на фронте зафиксировано 204 боевых столкновения. Российские войска нанесли ракетные и авиационные удары, применили тысячи дронов-камикадзе и осуществили массированные обстрелы позиций Сил обороны. Наиболее интенсивные бои продолжаются на нескольких направлениях. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

Противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет, совершил 48 авиационных ударов, сбросил 160 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6037 дронов-камикадзе и осуществил 2140 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сообщении.

На Северно–Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. Враг совершил 51 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, шесть из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно–Слобожанском направлении противник тринадцать раз штурмовал позиции наших подразделений у Избицкого и Старицы, а также в направлении Кутьковки, Казачьей Лопани, Лимана, Волчанских Хуторов, Охримовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в направлении Шийковки.

Одиннадцать попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в районах Новоселовки, Дробышевого и Лимана. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили тринадцать попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Резниковки, Закитного и в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении в районе населенного пункта Малиновка.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили четырнадцать вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Константиновки. Одно боестолкновение продолжается.

Всего 32 атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вильное, Новый Донбасс, Новоалександровка, Котлиное и в сторону Гришиного, Мирного, Торецкого, Кучерова Яра, Белицкого, Никаноровки, Доброполья, Дорожного, Анновки, Родинского, Сергеевки, Муравки, Филии. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 44 оккупанта и 17 – ранено; уничтожена одна самоходная артиллерийская установка, две единицы автомобильной и три единицы специальной техники; повреждены две единицы автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 258 беспилотных летательных аппаратов различных типов

- добавили в Генштабе.

На Александровском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в направлении Александрограда.

Восемнадцать атак оккупантов произошло на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривное и в сторону Рыбного, Доброполья, Косовцевого, Заречного, Староукраинки, Даниловки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Враг усилил наступление на Харьковщине и за сутки потерял 300 солдат - Трегубов23.06.26, 18:39 • 2600 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине