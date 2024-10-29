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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 158 боевых столкновений: самая горячая ситуация на Купянском и Кураховском направлениях - Генштаб

На фронте произошло 158 боевых столкновений: самая горячая ситуация на Купянском и Кураховском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

20:25 • 447 просмотра

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За сутки произошло 158 боевых столкновений, самые горячие бои на Купянском и Кураховском направлениях.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Купянском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредоточивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Северском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 29.10.2024, передает УНН.

В настоящее время произошло 158 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара двумя ракетами, 57 авиаударов, сбросив при этом 101 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 539 дронов-камикадзе и совершили около 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах,

- говорится в сообщении.

Детали

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов. Идет один бой.

22 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Синьковки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосиново, Берестового, Богуславки и Лозовой подразделения Сил обороны отбили 17 атак. Продолжается пять боестолкновений в районах Богуславки, Загрызово, Колесниковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Дружелюбовки, Чернещины, Новомихайловки, Невского, Тернов, Торского, Серебрянки и Ямполовки, все атаки врага были отбиты.

Враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

На Краматорском направлении украинские воины отбили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Ступочек.

На Торецком направлении, где оккупанты атаковали наши позиции - четыре боестолкновения уже завершены. Продолжается бой неподалеку Щербиновки.

На Покровском направлении в течение этих суток, агрессор 20 раз атаковал наши позиции. В районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Вишневое. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор. При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время составили 220 человек убитыми и ранеными, уничтожено четыре багги, две боевые бронированные машины и два квадроцикла, также наши защитники повредили один БТР оккупантов.

Основные усилия враг продолжает прикладывать на Кураховском направлении. Захватчики на это время суток предприняли 42 попытки продвинуться вперед. 10 атак продолжаются. В основном бои продолжаются у населенных пунктов Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка, Екатериновка, Берестки, Ильинка и Трудовое. Потери оккупантов в настоящее время составили около 100 человек убитыми и ранеными, уничтожено четыре танка, семь боевых бронированных машин, четыре мотоцикла, также повреждена одна БМП оккупантов.

На Времовском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре безуспешных штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

На юге Силам обороны противостоит около 200 тыс. оккупантов - Волошин29 октября 2024, 18:21 • 9738 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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