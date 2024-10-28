На фронте произошло 134 боевых столкновения: ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - Генштаб

На фронте произошло 134 боевых столкновения. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 28.10.2024, передает УНН.

В настоящее время произошло 134 боевых столкновения. Сегодня государство-террорист нанесло 70 авиаударов, сбросив при этом 119 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 685 дронов-камикадзе и совершили около 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, - говорится в сообщении.

Детали

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время, составили 92 человека убитыми и ранеными, уничтожено боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 18 БпЛА и три единицы специальной техники; также наши защитники повредили артиллерийскую систему, пять автомобилей и четыре единицы специальной техники оккупантов.

Тринадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Першотравневого и Лозовой подразделения Сил обороны отбили все атаки противника.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские воины отбили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении наши войска отбили одну атаку противника.

На Покровском направлении, в течение этих суток, агрессор 31 раз атаковал наши позиции. В районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого наши защитники отбили все штурмовые действия оккупационных войск.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 151 человек убитыми и ранеными, уничтожено два миномета, боевую бронированную машину, танк, пункт управления БпЛА и автомобиль, также был поврежден танк, три миномета и боевая бронированная машина.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении, где захватчики на это время суток совершили 48 попыток продвинуться вперед. В основном бои продолжаются возле Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Катериновки и Антоновки.

На Времовском направлении за сегодня агрессор, при поддержке авиации, 12 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Богоявленки и Новоукраинки.

На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на курском направлении. Авиация противника сегодня нанесла по Курщине 28 авиационных ударов с применением 39 КАБов, - сообщили в Генштабе.

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