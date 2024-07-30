С начала суток на передовой произошло 108 боевых столкновений, сообщил Генштаб в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
- На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений с российскими захватчиками. Отбито пять атак в районах Тихого и Волчанска. Возле последнего один бой еще продолжается.
- На Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного и Стельмаховки. Три вражеских штурма продолжаются.
- 14 раз враг атаковал на Лиманском направлении, десять раз пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка и Невское, в настоящее время идет три боестолкновения. Две атаки отбиты в Серебрянском лесу, еще две - продолжается.
- На Северском направлении в течение дня наши защитники отбили три штурмовые действия врага в районах Верхнекаменского, Переездного и Выемки. Противник успеха не имел.
- На Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Часового Яра, пять попыток противника захватить наши позиции оказались тщетными, продолжаются две атаки. Ситуация контролируемая.
- Враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, активно применяя при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное 12 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три штурма продолжаются до сих пор.
- Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Веселого, Ивановки, Желанного и Яснобродовки. В общем, 22 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще 18 боестолкновений продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны.
- На Кураховском направлении на это время суток насчитывается десять боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковеевка. Подразделения Сил обороны отбили девять атак противника, одна атака, вблизи Красногоровки, продолжается.
- На Времовском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Старомайорского. Все вражеские штурмы захлебнулись.
- На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, две атаки врага отражены нашими защитниками в течение дня.
Сирський обговорив ситуацію на фронті з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США 30 июля 2024, 18:11 • 50107 просмотров