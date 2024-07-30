Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Сырского в Facebook.

Детали

Имел разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Обсудили текущую ситуацию на фронте. Поблагодарил за ощутимое усиление украинской ПВО и за помощь вооружением, боеприпасами и техникой - рассказал Сырский.

По его словам, приоритетом для Украины остается достижение преимущества в воздухе и расширение возможностей для поражения вражеских объектов, независимо от их расположения.

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Напомним,

США предоставляют Украине новый пакет военной помощи стоимостью $200 млн. Он включает боеприпасы для NASAMS и HIMARS, ракеты ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и другое оборудование.